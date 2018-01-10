الأمن الإذاعي يناقش دور مديريات الشرطة في تعزيز الأمن المجتمعي المنامة في 10 يناير /بنا/ يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غدا "الخميس"، جهود مديريات الشرطة في الحفاظ على الأمن العام وإشاعة الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين ، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن المجتمعي.

برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم النقيب فايز أمين ويخرجها على الهواء مساعد ملازم عبدالرحمن البطي .



للمشاركة بالبرنامج ، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدتنا على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain



خ ب ف/و.ش



بنا 1022 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/01/10 - 41 : 02 PM