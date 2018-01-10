الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" يبحث مع السفير الأمريكي التعاون المشترك بين البلدين محلي

المنامة في 10 يناير /بنا/ استقبل الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى المملكة جستين سبيريل.

وقد جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك ومجالات الاستفادة من الخبرات بين البلدين في كل من قطاعات الاستثمار وريادة الأعمال وتنمية المهارات فيما يخدم تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.



كما تم خلال اللقاء تقديم نبذه تعريفية عن آلية عمل تمكين ومجالات اختصاصها، فضلاً عن نطاق واطر الدعم المقدمة المختلفة ضمن منظومة الجهود الوطنية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقديم الدعم في مختلف المجالات التنموية الحيوية التي من شأنها تعزيز التجربة البحرينية في التنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء التعريف بمختلف برامج الدعم، وأهم الإنجازات المتحققة منذ تأسيس تمكين، وأهم المكتسبات التي حققتها ضمن مسيرة عملها خلال العام الماضي 2017، لا سيما مع فوز مملكة البحرين باستضافة مؤتمر ريادة الأعمال العالمي في حفل عقد في الولايات المتحدة، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وممثلين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.



كما شمل اللقاء إلقاء الضوء على لمحات من استراتيجية وخطة تمكين للدورة المقبلة للأعوام 2018-2020 مواصلةً لجهود تعزيز استدامة أداء التنمية البشرية والاقتصادية.





خ ب ف/و.ش



بنا 1022 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/01/10 - 57 : 01 PM