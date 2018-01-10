ماليزيا تستأنف فك لغز رحلتها (إم.إتش 370) الذي حير اختفاؤها العالم كوالالمبور في 10 يناير /بنا/ وقعت ماليزيا اليوم صفقة مع شركة أمريكية متخصصة في التنقيب بقاع البحر تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار في حال العثور على طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370)، في عملية بحث بمنطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي.



وقال وزير النقل الماليزي ليو تيونج لاي إن شركة (أوشن إنفينيتي) ، ستبحث عن الطائرة خلال 90 يوما ، على أن تكون أولوية البحث في منطقة تبلغ مساحتها 25 ألف كيلومتر وألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.



وقد مثل اختفاء الطائرة ، خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014 وعلى متنها 239 راكبا، واحدة من أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.



وكانت استراليا والصين وماليزيا اوقفوا عملية بحث غير مثمرة تكلفت 157 مليون دولار أمريكي في يناير الماضي رغم أن محققين أوصوا بتوسيع نطاق البحث إلى منطقة مساحتها 25 ألف كيلومتر مربع شمالي المنطقة التي أجريت فيها عملية البحث.



خ.س



بنا 0959 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/01/10 - 16 : 01 PM