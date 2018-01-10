بنك البحرين والكويت يواصل دعمه لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية المنامة في 10 يناير/ بنا / قدم بنك البحرين والكويت (BBK) شيكاً بمبلغ 200,000 د.ب (مائتي ألف دينار بحريني) دعماً من البنك لبرنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، من اجمالي مبلغ وقدره مليون دينار بحريني وهو مقدار الدعم الذي يقدمه البنك للبرنامج كراعٍ في الفئة البلاتينية.

جاء ذلك خلال تسلم معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المستشار للشؤون السياسية والاقتصادية بديوان سمو ولي العهد وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية شيكاً بمبلغ 200,000 دينار من إجمالي دعم البنك للبرنامج، من السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت.



وأعرب معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به بنك البحرين والكويت في دعم هذا البرنامج المتميز باعتباره راعياً بلاتينياً ، مؤكداً أن البنك مثل يحتذى للدور الذي ينبغي على القطاع الخاص الاضطلاع به نحو أبناء الوطن من المتفوقين والراغبين منهم في الحصول على فرص لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات العالمية العريقة والمشهود لها بالتميز.



من جانبه أشاد السيد رياض ساتر بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تنمية الشباب وتطوير قدرات الكوادر البحرينية، مؤكداً حرص البنك على دعم الأنشطة التعليمية والتطويرية.



حضر المقابلة كل من السيد حسـان بورشيد مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية والسيدة رفاه قدورة مديرة العلاقات العامة والسيد عبد الرحمن دانش مسئول العلاقات العامة من بنك البحرين والكويت والدكتورة سينثيا جيسلينج مديرة البرنامج والسيدة شذى أحمد علي رئيسة الشئون الإدارية والمالية والطلبة ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.







ل.ب/خ.س



بنا 0927 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/01/10 - 55 : 12 PM