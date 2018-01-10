الصين تعتذر عن المشاركة في اللقاء الدولي حول كوريا الشمالية بكندا بكين في 10 يناير/ بنا / أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن بكين لن تشارك في اللقاء الدولي حول كوريا الشمالية، المزمع عقده في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، في مؤتمر صحفي، بحسب روسيا اليوم إن هذا اللقاء لن يساعد على التخفيف من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، لأنه لن يحضره جميع الأطراف المعنية.



وأعرب عن قناعته بأن هذا اللقاء سيؤدي إلى مزيد من الخلافات بين أعضاء المجتمع الدولي، ومن شأنه أن يقوض الجهود المشتركة المبذولة من أجل حل قضية كوريا الشمالية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن أن الولايات المتحدة وكندا ستنظمان في السادس عشر من يناير الجاري لقاء لوزراء خارجية عدد من الدول، بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند، لمناقشة فاعلية الضغط على كوريا الشمالية والخطوات الدبلوماسية اللاحقة.





و.ش



بنا 0926 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/01/10 - 31 : 12 PM