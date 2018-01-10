سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير التربية والتعليم والطالبة مليحة مظفر اسماعيل المنامة في 10 يناير /بنا/ استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الذي قدم لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء الطالبة مليحة مظفر اسماعيل بمناسبة فوزها بميدالية المتسابق المتميز في المسابقة العالمية للمهارات في دورتها 44 في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقد عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة عن سعادته باستقبال الطالبة الفائزة وتقديره لما بذلته من جد واجتهاد مكنها من هذا الفوز المتميز ، مؤكداً سموه ان ما حققته طالبة بوليتكنك البحرين هو دليل على ما تحققه هذه الكلية الفنية من نتائج تواكب الاهداف التي انشأت من اجلها في اطار مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب.



وخلال اللقاء عرض الرئيس التنفيذي للكلية مشروعاً للاحتفال بمرور عشر سنوات على انشاء بوليتكنك البحرين حيث اشاد سموه بنجاحاتها ومستوى خريجيها وإسهامهم في سوق العمل.



كما كرم سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة الطالبة مليحة مظفر تشجيعاً لجودها التي مكنتها من الفوز .



وقد حضر اللقاء الدكتور جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي لكلية بوليتكنك البحرين وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن ال خليفة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية .











خ ب ف/خ.س



بنا 0853 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/01/10 - 05 : 12 PM