الخارجية اليمنية تحذر من مخاطر التساهل مع تهديدات المليشيا الانقلابية للملاحة الدولية عدن في 10 يناير /بنا/ حذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية ، المجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات مليشيا الحوثي الارهابية للملاحة في البحر الاحمر والممرات الدولية.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) إن قيادة الانقلاب وبهذا التهديد الواضح يعلنون تحديهم للمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية ، وينسفون كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام ، كتعبير عن النوايا الحقيقية للمليشيا الحوثية في تحقيق الاجندات الايرانية في استهداف أمن المنطقة والسيطرة على الممرات البحرية وتحقيق الاطماع التوسعية الايرانية والاضرار بأمن ومصالح اليمن والمنطقة واقلاق الامن العالمي.



واضاف المصدر ان الحكومة اليمنية تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ، بعد ان صدرت مجددا عن احد اكبر مسئولي الانقلاب ، وأمام نائب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة.

موضحا انه سبق للمليشيا الانقلابية ان استهدفت عدة مرات سفنا وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الاحمر لولا وجود التحالف العربي لحماية المياه الاقليمية اليمنية إضافة إلى تعطيلها لوصول 65 سفينه محملة بمواد إغاثية الى ميناء الحديدة.



وحمل المصدر المجتمع الدولي مسؤولية التغاضي عن هذه التهديدات الخطيرة التي لا تشكل خطراً على اليمن وحسب بل اصبح خطراً وتهديداً للأمن الاقليمي والعالمي.



خ.س



بنا 0852 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/01/10 - 04 : 12 PM