موسكو تحذر من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية موسكو في 10 يناير /بنا/ حذرت موسكو، واشنطن والاتحاد الاوروبي، من مغبة أي محاولات للتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الروسية المزمعة في مارس.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان لها مطالب واشنطن إتاحة ترشح اي شخصية روسية ، تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الروسي.



كما دعت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الإدلاء بالتصريحات التي قد تفسر على أنّها تدخل في الانتخابات الرئاسية في روسيا.



وأوضحت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة أن رفض تسجيل المعارض، ألكسي نافالني، مرشحا تسبب في ظهور تصريحات انتقادية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وبحسب بامفيلوفا فإن تصريحات الاتحاد الأوروبي الذي يزعم فيها بعدم وجود التعددية السياسية والديمقراطية في العملية الانتخابية في روسيا يمكن وصفها بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية.



وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية قررت يوم الـ25 ديسمبر رفض تسجيل نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس 2018 ، مشيرة أنه "لا يحق لشخص حكم عليه بالسجن في تهمة ارتكاب جريمة خطيرة أن ينتخب رئيسا لروسيا، في حال لم تلغ أو لم تنقض محكوميته".





خ.س



بنا 0836 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/10 - 49 : 11 AM