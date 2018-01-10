الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمحافظة الجوف الجوف في 10 يناير /بنا/ أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني ، امس سيطرتها على مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف ، شمال شرقي محافظة الجوف.

وافادت وكالة الانباء اليمينة ان قوات الجيش الوطني حررت وبعد المعارك العنيفة مناطق سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر.



وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني باتجاه جبل حبش الاستراتيجي ، وسط انهيارات وفرار لعناصر المليشيا الحوثية ، كما حررت قوات الجيش الوطني معسكر الحجلا ، في وقت تواصل فيه التقدم باتجاه سوق الثلوث، وتحريره من المليشيا الحوثية.





خ.س



بنا 0627 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 174 اخر تحديث : 2018/01/10 - 46 : 09 AM