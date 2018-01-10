مقتل مستوطن في اطلاق نار على حافلة اسرائيلية جنوب نابلس نابلس في 10 يناير/ بنا / قالت وسائل اعلام اسرائيلية الليلة الماضية إن مستوطنا قتل في اطلاق نار على حافلة اسرائيلية قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي مواطني قرية جيت جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن وسائل اعلام اسرائيلية أن حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب المستوطنة، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح خطيرة جرى نقله للمستشفى، ليعلن لاحقا عن وفاته.



وتجمع عشرات المستوطنين، في محيط قرية بورين وعلى الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـ"وفا"، إن المنطقة تشهد تجمعا للمستوطنين في محيط بورين والطريق المؤدي الى قلقيلية.



وحذر دغلس من اعمال عربدة وهجوم للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على دوار حوارة جنوب نابلس.

وأضاف دغلس، أن أهالي عصيرة القبلية تصدوا لهجوم المستوطنين، وما زالت جموع المستوطنين تتجمهر بالقرب من بورين.



كما أكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت صرة وتل جنوب غرب نابلس.



و.ش



بنا 0608 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 146 اخر تحديث : 2018/01/10 - 49 : 09 AM