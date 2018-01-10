فقدان عشرات وانقاذ 300 من المهاجرين بعد غرق قارب قبالة سواحل ليبيا طرابلس في 10 يناير/ بنا / فَقد عشرات المهاجرين في البحر المتوسط بعد غرق قارب مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب "بي بي سي".

وأعلن خفر السواحل الليبي عن فقدان ما بين 90 إلى 100 مهاجر، في حين تم انقاذ 300 شخص من ثلاثة زوارق واجهت صعوبات في البحر.



وأوضح ناصر القمودي خفر سواحل مدينة صبراتة :"وجدنا موقع القارب حوالي 10 صباحا، كان يعد غارقا كليا".

وأضاف القمودي "كانوا متشبثين في القارب وتم إنقاذهم، وللأسف لم نجد أيا من الجثث أو الناجين الآخرين".



وأكد عدد من الناحين وجود نحو 70 شخصا على متن القارب في البداية عندما أبحر من منطقة قرب مدينة الخمس إلى الشرق من العاصمة.





و.ش



بنا 0552 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/01/10 - 56 : 09 AM