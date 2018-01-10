اسرائيل تصادق اليوم على بناء 3785 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية القدس المحتلة في 10 يناير/ بنا / قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل ستصادق اليوم الاربعاء على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واوضخ ليبرمان أنه من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية اليوم على إنشاء 1285 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، كما ستطرح خططا لإنشاء 2500 وحدة أخرى في حوالي 20 مستوطنة مختلفة.



وكان حزب الليكود صوت على مشروع قرار يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس.

كما اقر الكنيست تعديلا على "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس المحتلة



وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.





و.ش



بنا 0539 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 144 اخر تحديث : 2018/01/10 - 08 : 09 AM