قاض أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن إنهاء برنامج داكا للشباب المهاجرين واشنطن في 10 يناير/ بنا / قرر قاض فدرالي وقف قرار كان اصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويقضي بتعليق العمل ببرنامج يمنح شبابا مهاجرين وضعا قانونيا مع انهم دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا.



ويوفر برنامج داكا الذي اجازه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2012 الحماية من الترحيل ويتيح الحق في العمل بشكل قانوني لقرابة 800 ألف شاب.



وكان ترامب قرر في سبتمبر الماضي، إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا"، فيما اكد قال القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو، إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن تتكشف تفاصيل النزاع القضائي بشأن قرار ترامب.



ويأتي قرار القاضي في وقت تفاوض فيه ترامب وزعماء بالكونغرس بشأن إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.







و.ش



بنا 0528 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/01/10 - 06 : 09 AM