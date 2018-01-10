الرئيس الكوري الجنوبي: نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية موقف لا يمكن التنازل عنه سيئول في 10 يناير/ بنا / قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن اليوم إن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية الذي نتطلع لأن تعلن عنه الكوريتان في بيان مشترك مستقبلا، هو موقف الحكومة الأساسي ولا يمكن التنازل عنه ".

وأوضح الرئيس مون في خطاب أدلى به بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة صباح اليوم أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو عملية وهدف نحو السلام، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الكورية "يونهاب".



وأكد على ضرورة بذل الجهد باستمرار لكي تقام دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بصورة ناجحة وتصبح أولمبياد للسلام، والحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.

وذكر أن الحكومة ستتعاون تعاونا أوثق مع الولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها من المجتمع الدولي، متعهدا بأنها ستعمل على تعزيز الزخم السلمي الذي سيتم تشكيله في أولمبياد بيونغ تشانغ.



وقال إنه لا يتطلع إلى إعادة التوحيد بين الكوريتين فورا، مضيفا أنه يهدف إلى حل القضية النووية لكوريا الشمالية وتوطيد السلام أثناء فترة مهامه في الرئاسة.

وأشار إلى ضرورة ضمان حياة الشعب بصورة سلمية ومستقرة من خلال إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أنه يجب ألا تندلع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية.



و.ش



بنا 0514 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/01/10 - 27 : 08 AM