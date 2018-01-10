زلزال قوته 7.6 درجات يضرب قبالة سواحل هندوراس وتحذير من تسونامي تيغوسيغالبا في 10 يناير/ بنا / هز زلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر ساحل هندوراس الليلة الماضية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 44 كيلومترا شرقي جزيرة "جريت سوان" ذات الكثافة السكانية الضئيلة على بعد حوالي 150 كم قبالة ساحل هندوراس.



وقالت الهيئة الأمريكية بحسب وكالة الانباء الالمانية إن الزلزال ضرب المنطقة الساعة 0851 مساء بالتوقيت المحلي (0251 من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

واشارت صحيفة "هيرالدو" المحلية أن السكان شعروا بالزلزال في عدد من المناطق حول هندوراس، غير أنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرا من موجات مد عاتية "تسونامي" محتملة بعدد من الدول في منطقة الكاريبي بعيد الزلزال.











و.ش



بنا 0506 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/10 - 01 : 10 AM