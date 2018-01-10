مطالعات الصحف في البحرين

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2018/01/10 - 16 : 08 AM
المنامة في 10 يناير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الاربعاء بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين:
/سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية: مـناقـشة تـطـوير خــدمـات الـنقل والـمــواصلات فـي الـبـحرين.
/سمو ولي العهد: التركيز على مواصلة تطوير القطاع اللوجستي كأولوية الاقتصادية محلي.
/خالد بن عبدالله: لقاءات تنسيقية مع السلطة التشريعية للعمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
/وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية السعودي .. تشكيل لجنة أمنية عليا مع السعودية
/رئيس مجلس النواب: اجتماعات تنسيقية مع الحكومة لبحث إعادة هيكلية الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
/رئيس مجلس الشوري يثمن التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط الترشيد مبنية على نهج التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
/سفير مملكة البحرين لدى الفاتيكان ينقل تحيات القيادة الحكيمة إلى رئيس الفاتيكان.
/وزيرة الصحة تبحث مع المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التعاون في مجال التدريب.
/لجنة الانتخابات بالغرفة تعلن عن تلقي طلبات الترشح بتاريخ 23 فبراير المقبل.
/ديوان الخدمة المدنية يطلق مدونة إلكترونية للتواصل المباشر مع الموظفين
/الكشف عن تقويم فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان البحرين للتسوق «البحرين تتسوق».
/سـويـسـرا تـكـشـف عـن شـبـكـات قـطـريـة لـتـمـويـل الإرهـاب.
/«نـــصــر الله» عـــرض إرسـال قــوات لـقـمـع المـحـتجين في إيران.
/انتفاضة إيران: 3700 معتقل ومقتل 5 تحت التعذيب.
/إسرائيل تستهدف ليلا منطقة في ريف دمشق بغارات وقصف صاروخي.
/الحكم بسجن 262 مؤيدا لمرسي في قضية اعتصام ميدان النهضة بمصر.
/رئيس الموساد: لنا عيون وآذان في إيران.
/إبرام عقود ضخمة في اليوم الثاني من زيارة ماكرون للصين.
و.ش
بنا 0457 جمت 10/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/10 - 16 : 08 AM