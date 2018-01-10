مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 10 يناير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الاربعاء بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين:

/سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية: مـناقـشة تـطـوير خــدمـات الـنقل والـمــواصلات فـي الـبـحرين.

/سمو ولي العهد: التركيز على مواصلة تطوير القطاع اللوجستي كأولوية الاقتصادية محلي.

/خالد بن عبدالله: لقاءات تنسيقية مع السلطة التشريعية للعمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

/وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية السعودي .. تشكيل لجنة أمنية عليا مع السعودية

/رئيس مجلس النواب: اجتماعات تنسيقية مع الحكومة لبحث إعادة هيكلية الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

/رئيس مجلس الشوري يثمن التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط الترشيد مبنية على نهج التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

/سفير مملكة البحرين لدى الفاتيكان ينقل تحيات القيادة الحكيمة إلى رئيس الفاتيكان.

/وزيرة الصحة تبحث مع المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التعاون في مجال التدريب.

/لجنة الانتخابات بالغرفة تعلن عن تلقي طلبات الترشح بتاريخ 23 فبراير المقبل.

/ديوان الخدمة المدنية يطلق مدونة إلكترونية للتواصل المباشر مع الموظفين

/الكشف عن تقويم فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان البحرين للتسوق «البحرين تتسوق».

/سـويـسـرا تـكـشـف عـن شـبـكـات قـطـريـة لـتـمـويـل الإرهـاب.

/«نـــصــر الله» عـــرض إرسـال قــوات لـقـمـع المـحـتجين في إيران.

/انتفاضة إيران: 3700 معتقل ومقتل 5 تحت التعذيب.

/إسرائيل تستهدف ليلا منطقة في ريف دمشق بغارات وقصف صاروخي.

/الحكم بسجن 262 مؤيدا لمرسي في قضية اعتصام ميدان النهضة بمصر.

/رئيس الموساد: لنا عيون وآذان في إيران.

/إبرام عقود ضخمة في اليوم الثاني من زيارة ماكرون للصين.





و.ش



بنا 0457 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/01/10 - 16 : 08 AM