الطقس في مملكة البحرين اليوم: بارد نسبيا ورطب مع بعض السحب أحيانا المنامة في 10 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله بارد نسبيا ورطب مع بعض السحب أحيانا، ولكنه معتدل خلال النهار.



الرياح : شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90 % - الصغرى 35 %.









م.ح.



بنا 0309 جمت 10/01/2018





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