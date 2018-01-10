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الطقس في مملكة البحرين اليوم: بارد نسبيا ورطب مع بعض السحب أحيانا
2018/01/10 - 12 : 06 AM
المنامة في 10 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله بارد نسبيا ورطب مع بعض السحب أحيانا، ولكنه معتدل خلال النهار.

الرياح : شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 % - الصغرى 35 %.




م.ح.

بنا 0309 جمت 10/01/2018


عدد القراءات : 129         اخر تحديث : 2018/01/10 - 12 : 06 AM
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