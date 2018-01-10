اجراء تعديل وزاري موسع في بيرو يشمل 9 وزارات بينها الدفاع والخارجية ليما في 10 يناير/ بنا / أدت الحكومة الجديدة في بيرو التي شملها تعيينات وزارية عديدة اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد بيدرو بابلو كوتشينسكي.



وأفادت وسائل الاعلام الرسمية في بيرو أن مرسيدس أراوز، حليفة الرئيس كوتشينسكي، احتفظت بمنصبها رئيسة للوزراء.



وشمل التعديل الوزاري 9 تعيينات جديدة، حيث تولت وزيرة الطاقة السابقة كايتانا الجوفين حقيبة الخارجية، والجنرال المتقاعد خورخي كيسيتش وزارة للدفاع، فيما تولي الروائي أليخاندرو نيرا وزارة الثقافة.







م.ح.



بنا 0306 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/01/10 - 11 : 06 AM