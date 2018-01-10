مقتل 13 شخصاً على الأقل جراء انهيار طيني في كاليفورنيا الأمريكية واشنطن في 10 يناير / بنا / لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم ولا يزال العديد في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت موقع حريق في جنوب كاليفورنيا مؤخرا في انهيار طيني.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن يانيريس مونيز المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربارا قولها: أن معظم الوفيات في منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا.



وأضافت: "لقد كان لدينا يوما صعبا للغاية"، مشيرة الى أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت جارية.



من جهتها ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في المنطقة صباح الأربعاء.







م.ح.



بنا 0250 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/01/10 - 11 : 06 AM