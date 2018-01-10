الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بالتقدم المحرز خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نيويورك في 10 يناير / بنا / رحبت الأمم المتحدة بالتقدم المحرز خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت اليوم بين الكوريتين وما نتج عنها من اتفاق على تخفيف التوترات العسكرية وإجراء محادثات عسكرية وإعادة فتح الخط العسكري الساخن بين البلدين.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له بهذا الخصوص أن إعادة إنشاء هذه القنوات وتعزيزها بين البلدين يعد أمرا بالغ الأهمية لخفض مخاطر سوء التقدير أو الفهم والحد من التوترات بينهما.



ورحب غوتيريش بقرار كوريا الشمالية إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بما يمكن أن يعزز مناخا من السلام والتسامح والتفاهم فيما بين الأمم وخصوصا في شبة الجزيرة الكورية.



وثمن الجهود التي أسهمت في الحد من التوترات وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في استئناف الحوار الصادق بما يؤدى إلى سلام مستدام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



على الصعيد ذاته رحب الاتحاد الاوروبي بالمحادثات التي عقدت بين مسؤولين من الكوريتين الشمالية والجنوبية معتبرا ذلك "اشارة مشجعة" و"خطوة ايجابية" في تحسين العلاقات بين البلدين.



وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موجيريني في بيان لها بهذا الخصوص قائلة "نرحب بالإعلان المشترك حول مشاركة وفد من كوريا الشمالية في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية". كما رحبت ايضا باتفاق الجانبين على عقد محادثات عسكرية لما لهذا الامر من آثار ايجابية في تعزيز الثقة بين البلدين وتخفيض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.



وأعربت موجيريني عن أملها ان تسهم مثل هذه المحادثات في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.





م.ح.



بنا 0217 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/01/10 - 26 : 05 AM