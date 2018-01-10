الكويت تدين بشدة الاعتداءات المتكررة ضد بعثة "مونوسكو" الأممية بجمهورية الكونغو

نيويورك في 10 يناير/ بنا / دانت دولة الكويت بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) واخرها الهجوم المسلح الذي وقع في ديسمبر الماضي.



جاء هذا الموقف في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الامن الدولي الليلة لبحث تطورات الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العتيبي قوله في كلمته ان الاعتداء الأخير اسفر عن مقتل 15 عنصرا من قوة حفظ السلام واصابة 53 آخرين بجروح مختلفة داعيا الحكومة الكونغولية الى ملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات وتقديمهم الى العدالة بأقرب وقت ممكن.



وثمن العتيبي عاليا الدور المحوري والهام الذي تقوم به بعثة (مونوسكو) من خلال تاديتهم لمهامها المنوطة بها في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها الكونغو مشيدا بنفس الوقت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ديمتري تيتوف لقيادة التحقيق الخاص حول هذه الاعتداءات.



واعرب عن القلق للوضع الإنساني والأرقام والحقائق التي ذكرها تقرير الأمين العام الأخير وتقارير الأمم المتحدة بالنسبة لأعداد النازحين والقابلة للازدياد وتأثير ذلك على استقرار الكونغو والدول المجاورة لها مشيدا بجهود بعثة (مونسكو) في تسهيل تقديم المساعدات لهم، متقدما بالشكر للمنظمات الإقليمية العاملة في الكونغو على جهودها الحثيثة الداعمة لاستقرار الاوضاع الامنية والسياسية في هذا البلد الافريقي.



واكد استعدادات وفد الكويت لدى الأمم المتحدة المطلق لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح أعمال بعثة تحقيق الاستقرار بالكونغو ودعم فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1533 للقيام بمهامه ومسؤولياته.





م.ح.



بنا 0034 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/01/10 - 21 : 05 AM