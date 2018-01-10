خادم الحرمين الشريفين يجدد التأكيد على مواقف السعودية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الرياض في 10 يناير / بنا / أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين.







وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين جدد خلال الاتصال التأكيد على مواقف السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.



من جانبه عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم السعودية التاريخي الدائم لفلسطين وشعبها، ونصرة قضاياهم العادلة.





م.ح.



بنا 2146 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/01/10 - 53 : 12 AM