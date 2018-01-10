وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نظيره الاثيوبي ‎القضايا الإقليمية والدولية أبوظبي في 09 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة هنا ليوم الدكتور ورقينه جباييه وزير الخارجية الاثيوبي الذي يزور ابوظبي حاليا.





‎وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا في مختلف المجالات في ظل التنامي الذي تشهده هذه العلاقات في مختلف القطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين.





م خ



بنا 2025 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/09 - 35 : 11 PM