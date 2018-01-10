ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي تطورات الأحداث في المنطقة أبوظبي في 9 يناير/ بنا / تلقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.





وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الامارات وجمهورية الهند بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

كما تطرق الجانبان خلاله الى الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.



م خ



بنا 1714 جمت 09/01/2018





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