وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نائب وزير خارجية تركمانستان مستجدات ‎القضايا الإقليمية والدولية

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2018/01/09 - 14 : 08 PM
أبوظبي في 9 يناير/ بنا / استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنا اليوم نائب وزير خارجية تركمانستان بردي نياز.
وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البدين وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.
كما جرى خلاله ايضا بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
م خ
بنا 1707 جمت 09/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/09 - 43 : 08 PM