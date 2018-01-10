وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نائب وزير خارجية تركمانستان مستجدات ‎القضايا الإقليمية والدولية ‎أبوظبي في 9 يناير/ بنا / ‎استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنا اليوم نائب وزير خارجية تركمانستان بردي نياز.





وذكرت وكالة انباء الامارات انه ‎جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البدين وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.

كما ‎جرى خلاله ايضا بحث مستجدات ‎القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





م خ



بنا 1707 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/01/09 - 43 : 08 PM