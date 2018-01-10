سفير مملكة البحرين لدى الفاتيكان ينقل تحيات القيادة الحكيمة إلى رئيس الفاتيكان الفاتيكان في 9 يناير/ بنا / نقل سعادة الدكتور محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين لدى دولة مدينة الفاتيكان المقيم في باريس، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى البابا فرنسيس رئيس الفاتيكان.

جاء ذلك خلال لقاء البابا فرنسيس لسعادة الدكتور محمد عبدالغفار، خلال الحفل الذي أقامه لرؤساء البعثات المعتمدين لدى حاضرة الفاتيكان، بمناسبة العام الجديد 2018.

كما اجتمع سعادة الدكتور محمد عبدالغفار اليوم، مع كل من صاحب السيادة الكاردينال بييترو بارولان سكرتير الدولة، وسعادة المونسينيور بول ريشار غالاغير سكرتير العلاقات مع الدول في الفاتيكان، كلا على حده.

وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السفير مسار علاقات الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين ودولة مدينة الفاتيكان، وما تتسم به من شمول وتطور مستمر، متمثلة في زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى دولة مدينة الفاتيكان في عام 2014 ولقائه بالبابا فرنسيس، منوهًا سعادته بعلاقات التعاون المستمر بين البلدين في البرامج المتعلقة بالتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والتي تدعو إلى نبذ التطرف عن طريق ترسيخ قيم الحوار والسلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا الحرص الدائم على تنمية هذه العلاقات لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



ن.ع/م خ



بنا 1624 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 168 اخر تحديث : 2018/01/09 - 30 : 07 PM