مصرع اربعة عناصر من مليشيا الحوثي جراء انفجار لغم بمحافظة الضالع اليمنية الضالع في 9 يناير/ بنا / لقى أربعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب اثنين آخرين اليوم جراء انفجار لغم دروع في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع .

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن تصريح لمصدر ميداني بمحافظة الضالع أن لغم دروع من مخلفات المليشيا الحوثية المزروعة في أطراف منطقة يعيس بمريس، انفجر بمجموعة من عناصرها أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في موقع الحيافي، شمالي يعيس.

وأدى الانفجار إلى مصرع أربعة من عناصر المليشيا الحوثية وإصابة اثنين أخرين.

في غضون ذلك، قامت مليشيات الحوثي الانقلابية بزرع ألغام دروع وفردية في أطرا ف مناطق وقرى نجد القرين، وبيت شرقي، وبيت مدرة، الخاضعة لسيطرتها جنوبي مديرية دمت.

ويأتي ذلك بحسب ما ذكر المصدر ضمن محاولة المليشيا الحوثية إعاقة أي هجوم من قبل قوات الجيش الوطني بمريس، على مواقعها في جبل التهامي، ومنطقة العرفاف، وقرية نجد القرين.





م خ



بنا 1610 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/01/09 - 25 : 07 PM