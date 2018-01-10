بدء أعمال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة الرباط في 9 يناير / بنا / انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المؤتمر الوزاري "من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة"، بمشاركة حوالي 20 وزيرا ومسؤولا حكوميا إفريقيا.



وذكرت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان المؤتمر يهدف إلى التوافق بشأن رؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، وفق مقاربة شاملة وتشاركية، تكون جميع البلدان الإفريقية فاعلة فيها.

كما المؤتمر يسعى إلى تنسيق الرؤية من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة على أساس مبادئ الإدماج وتقاسم المسؤولية، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية ومكافحة الهجرة غير المشروعة من خلال خلق قنوات للهجرة النظامية وتسهيل تنقل المقاولين والطلبة والباحثين والفنانين.

ويندرج المؤتمر "وفق الوكالة" في إطار استمرارية المشاورات مع الشركاء الأفارقة بهدف بلورة، في أفق القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير 2018 ، أجندة إفريقية حول الهجرة.



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بنا 1500 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/09 - 09 : 06 PM