العاهل الاردني يبحث هاتفيا مع الرئيس المصري التطورات الإقليمية عمان في 9 يناير/ بنا / بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى التطورات الإقليمية الراهنة خصوصا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان الملك عبدالله أكد خلال الاتصال ايضا على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق الفلسطينيين، ودعم الفلسطينيين في مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان كذلك على استمرار التنسيق والتشاور وبما يسهم في خدمة القضايا العربية.



م خ



بنا 1454 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 132 اخر تحديث : 2018/01/09 - 15 : 06 PM