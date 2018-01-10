أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في فبراير المقبل أبوظبي في 9 يناير / بنا / تستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بنسخته الخامسة خلال يومي 5 و 6 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من كبار المتحدثين والمبتكرين في العالم، سيسلط الضوء على ستة مجالات رئيسية وهي الزراعة المحمية والمائية وصناعات إنتاج التمور ومزارع الاستزراع السمكي والأحياء المائية وصحة الثروة الحيوانية والمحاصيل المستدامة وتربية النحل مع التركيز على الممارسات الزراعية العملية والحفاظ على البيئة وتعزيز المحاصيل ومكافحة الآفات والتغلب على التحديات التي تواجه تغير المناخ، وتستعرض نحو 600 شركة من مختلف المجالات والمراكز العلمية أفكارها ورؤاها الخاصة بالإنتاج المستدام للغذاء أمام أكثر من 15,000 زائر متوقع حضورهم للفعاليات.

كما سيجمع المنتدى أبرز القيادات والخبراء من القطاعين العام والخاص المؤثرين في سياسات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في الجلسات الفكرية للأمن الغذائي لبحث خمسة محاور رئيسية بهدف تطوير مرئيات عملية لزيادة الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاستزراع السمكي والألبان ومشتقاتها والدواجن ومشتقاتها والثروة الحيوانية إلى جانب صناعات التمور ومخلفات النخيل.



ع ع



بنا 1410 جمت 09/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/09 - 29 : 05 PM