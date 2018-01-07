وزير الداخلية السعودي يصل الى الكويت لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الكويت في 6 يناير / بنا / وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الى الكويت اليوم في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.









وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الداخلية السعودي سيجري خلال الزيارة محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمني الثنائي.



ويرافق الأمير عبد العزيز بن سعود وفد أمني رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في البلدين دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة في ضوء المخاطر الماثلة.





م.ح.



بنا 2014 جمت 06/01/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/01/06 - 20 : 11 PM