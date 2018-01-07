ملك الأردن يتلقى رسالة من نظيره المغربي تتعلق بالتطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين عمان في 6 يناير/ بنا / استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي يزور عمان حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الوزير المغربي نقل للملك عبدالله الثاني رسالة شفوية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.



وأكد ملك الأردن خلال المقابلة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، والحرص على توطيدها في كافة المجالات.





م.ح.



بنا 1603 جمت 06/01/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/01/06 - 21 : 07 PM