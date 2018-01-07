مليشيا الحوثي الانقلابية تستهدف بصاروخ مدرسة بنات غرب اليمن عدن في 6 يناير / بنا / أطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية صاروخاً باليستياً على مدرسة للبنات بمدينة الخوخة غرب اليمن.



ووقع الصاروخ على مدرسة البنات بالمدينة، مخلّفًا أضرارًا كبيرة بالمبنى، كما تعرض منزلًا مجاورًا للمدرسة للتدمير الكلي، فيما تعرضت المنازل الأخرى لأضرار جزئية بفعل تناثر الشظايا في المكان.



وأصابت حالة من الخوف والهلع سكان المدينة نتيجة القصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية.





م.ح.



بنا 1354 جمت 06/01/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/01/06 - 09 : 05 PM