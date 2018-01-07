طائرة كويتية تتعرض للاصطدام اثناء استعدادها للاقلاع في نيويورك نيويورك في 6 يناير/بنا/تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار "جي إف كي" الدولي بنيويورك اليوم السبت للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج دون ان يسفر عن وقوع إصابات.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الطائرة كانت على المدرج قبيل الإقلاع حينما اصطدمت بها طائرة أخرى، حيث تم إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير البديل لهم.



واوضحت ان الطائرة الكويتية تعرضت لأضرار خفيفة في المؤخرة، ولم تقع أي إصابات للركاب.



يذكر أن إدارة مطار "جي إف كي" الدولي في مدينة نيويورك قالت في بيان مساء الخميس إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية نظرا للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة.





س.ي



بنا 1113 جمت 06/01/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/01/06 - 40 : 02 PM