وزراء الخارجية العرب يبحثون في عمان اليوم تداعيات اعتبار ترامب القدس عاصمة لإسرائيل القاهرة في 06 يناير/ بنا / يبدأ في عمان اليوم السبت الاجتماع الوزاري العربي الخاص بمواجهة قرار الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل برئاسة وزير الخارجية ايمن الصفدي.

وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في التاسع من الشهر الماضي.



واوضح ان الاجتماع يهدف الى النظر في عدد من التوصيات للتحرك لاحتواء تداعيات القرار الامريكي بشأن القدس، والحيلولة دون قيام عدد من الدول الأخرى باتخاذ قرارات مماثلة.



و.ش



بنا 0627 جمت 06/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/06 - 56 : 09 AM