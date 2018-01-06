العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بشأن العلاوات السنوية ومكافأة العسكريين وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة الرياض في 5 يناير/بنا/ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة عددا من الأوامر الملكية، حيث قضى الأول صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) اعتباراً من الأول من يناير الجاري، والامر الملكي الثاني بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال سعودي للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) فإن الأمر الملكي الثالث قضى بصرف مكافأة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، أما الأمر الملكي الرابع قضى بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ (500) خمس مئة ريال، وذلك لمدة سنة.



كذلك جاء الأمر الملكي الخامس بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند (رابعاً)، والامر الملكي السادس قضى بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) لمدة سنة.



أما الأمر الملكي السابع قضى بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وجاء الامر الملكي الثامن بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.



وذكرت (واس) أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قال أنه أصدر الأوامر الملكية "بناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا".







خ.أ



بنا 2241 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/01/06 - 59 : 01 AM