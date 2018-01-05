نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من لغم حوثي صنعاء في 5 يناير / بنا / نجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، من انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها مؤخرا من منطقة المهاشمة بمديرية خب بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.







ونقل موقع العربية نت عن مصدر في هيئة الأركان اليمنية، أن لغما أرضيا استهدف سيارة كانت تقل اللواء العقيلي وبرفقته محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء أحمد محمد الولي، والعميد علي محسن الهدي قائد "اللواء 101 مشاة"، والعميد طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، قبل ظهر اليوم الجمعة.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن المصدر، التأكيد بسلامة الجميع، باستثناء إصابة رئيس هيئة الأركان بكسر بسيط في ساقه ورضوض، موضحاً أنه تم نقل القادة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



وزرعت ميليشيات الحوثي آلاف الألغام الأرضية التي تستهدف المشاة والمركبات في المساحات التي أجبرت على الانسحاب منها.







ع ذ



بنا 1811 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/05 - 17 : 09 PM