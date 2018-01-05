(التعاون الاسلامي): استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية يؤكد النهج الإجرامي لمليشيات الحوثي جدة في 5 يناير/بنا/ أدانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.









وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة أن "استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ المخططات التآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها".



وجدّد العثيمين دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدا بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان مما منع وقوع أي خسائر.



خ.أ



بنا 1736 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/01/05 - 55 : 08 PM