قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخ بالستي أطلق باتجاه نجران صباح اليوم الرياض في 5 يناير/بنا/ صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وستة وخمسون دقيقة من صباح هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.









وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن العقيد المالكي أفاد "أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا (البيتريوت) في سماء نجران وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضرار بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد".



وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".



كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الاعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.



خ.أ



بنا 1338 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/01/05 - 43 : 04 PM