بعد اشتباكات مسلحة بين فصائل ليبية الهدوء يعود إلى معبر راس جدير فجر اليوم تونس في 5 يناير/بنا/ قالت مصادر أمنية تونسية من المعبر المتاخم للحدود مع ليبيا إن الوضع يتسم بالهدوء غير أن حركة المسافرين بين البلدين لا تزال بطيئة.









وأكدت أنباء محلية أن الهدوء في هذه المنطقة بين الجانبين التونسي والليبي عاد للهدوء بعد اشتباكات مسلحة بين فصائل ليبية على الجانب الليبي من المعبر فجر اليوم الجمعة.



وتتنازع من حين لآخر قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي مع مليشيا مسلحة تتبع مدينة زوارة القريبة من المعبر من أجل السيطرة عليه.



وأدى النزاع بين الجانبين فجر اليوم إلى توقف حركة العبور، بينما أطلقت قوات من الجانب التونسي طلقات تحذيرية لمنع مسلحين من التقدم.



وذكرت تقارير إعلامية محلية في تونس إن القوات الموالية لحكومة فايز السراج قد سيطرت على المعبر واستلمت المهام رسميا فيه.







خ.أ



بنا 1310 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/01/05 - 19 : 04 PM