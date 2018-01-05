مقتل سائح واصابة 12 آخرين في تحطم منطاد في مصر القاهرة في 5 يناير/بنا/ قتل سائح من جنوب افريقيا واصيب 12 شخصا آخر بجروح في تحطم منطاد اليوم الجمعة بالقرب من الاقصر في جنوب مصر ولم تعرف حتى الان جنسيات الجرحى او مدى اصاباتهم.



وكان المنطاد ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث وهو الثاني من نوعه في منطقة الاقصر في غضون خمس سنوات تقريبا.



وفي 26 فبراير 2013 قتل 19 سائحا من بريطانيا وفرنسا والمجر واليابان عندما اشتعلت النيران في منطاد خلال تحليقه فوق الاقصر، بينما نجا الطيار وواحد من الركاب بالقفز من المنطاد ونسبت السلطات الحادث الى تسرب للغاز.





س.ي



بنا 0923 جمت 05/01/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/01/05 - 37 : 12 PM