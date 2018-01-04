مسؤول أمني مصري يعلن مقتل اربعة اشخاص في شمال سيناء على ايدي داعش العريش / مصر في 4 يناير / بنا / أعلن مصدر امني مصري اليوم عن مقتل أربعة أشخاص بينهم أمين شرطة واثنان من المجندين ومدني في كمين مسلح لتنظيم داعش الارهابي على طريق العريش القنطرة الدولي.

اوردت ذلك وكالة الانباء الالمانية " د ب ا " نقلا عن اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء .



وأفاد بأن المسلحين قاموا في الكمين بتفتيش السيارات والمسافرين وإطلاق الرصاص على سيارة ملاكي رفضت التوقف للتفتيش، مما أدي إلى مقتل من فيها، وهم أربعة أشخاص وهم أمين شرطة ومجندان وسائق السيارة.



وأفاد شهود عيان أن الجماعات المسلحة التكفيرية قامت بنصب كمين وإغلاق الطريق الدولي رفح /العريش /القنطرة لمدة نصف ساعه تقريبا.







ع ذ



بنا 2003 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/01/04 - 10 : 11 PM