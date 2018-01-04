ارتفاع عدد ضحايا الغارات الروسية في الغوطة بسوريا إلى 25 مدنيا لندن في 4 يناير / بنا / أفاد شهود عيان ومراقبون مستقلون في سوريا بمقتل 25 مدنيا على الأقل في ما يعتقد أنها غارات روسية استهدفت منطقتين قرب العاصمة السورية دمشق.



وأفادت تقارير صحفية أن أربعين شخصا جرحوا في الغارات التي شنتها طائرات على الغوطة الشرقية، وهي واحدة من الجيوب الأخيرة لمسلحي المعارضة في ضواحي دمشق.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 11 امرأة وثلاثة أطفال كانوا بين القتلى.



وأفادت وكالة أنباء فرانس برس بان الضحايا نقلوا إلى مستشفى في دوما .



وقال مصدر في المستشفى إن بين الجرحى امرأتين في العشرين.



الى ذلك اعترفت وزارة الدفاع الروسية بمقتل جنديين روسيين في هجوم بالمدفعية على قاعدة جوية ليلة رأس السنة.







ع ذ



بنا 1816 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/04 - 55 : 09 PM