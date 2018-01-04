وزارة خارجية الإمارات تعلن عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ مع تونس أبوظبي في 4 يناير/ بنا / أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم انه في إطار العلاقة الثنائية مع تونس، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة بدولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ.



ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، ذكرت وزارة الخارجية الاماراتية أنها تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الامارات وتونس، وتثمن غاليا المعلومات التي افاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات، الأمر الذي يكفل اعلى درجات الامن والسلامة للرحلات الجوية وركابها.







م.ح.



بنا 1814 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/04 - 55 : 09 PM