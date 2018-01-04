ارتفاع حصيلة الغارات على غوطة دمشق الى 28 قتيلا مدنيا على الاقل

دمشق في 4 يناير /بنا/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بمقتل 28 مدنيا جراء قصف جوي وصاروخي على غوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن من بين القتلى 7 أطفال و12 سيدة وعنصر من الدفاع المدني ، سقطوا في القصف الذي استهدف مناطق مسرابا وعربين وبيت سوى في الغوطة أمس.



وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم حالتهم حرجة.



وحسب المرصد ، فقد نفذت طائرات حربية صباح اليوم ضربات جديدة على غوطة دمشق الشرقية، مستهدفة أماكن في مدينة حرستا وأطرافها بـ 5 غارات على الأقل، كما تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة، على محاور في محيط إدارة المركبات وبالقرب من مبنى المحافظة.





خ.س



بنا 0904 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/01/04 - 26 : 05 PM