الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن يواجه الكوليرا بمعدات تعمل بالطاقة البديلة أبوظبي في 4 يناير/بنا/ اعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي انها نجحت في حل إشكالية ضعف مصادر الطاقة الكهربائية بعد التدمير الممنهج الذي طال محطات التوليد وشبكات التغذية من قبل الميلشيات الحوثية، باللجوء إلى معدات تعمل بالطاقة البديلة.

ورفدت الهيئة، نقلا وكالة انباء الامارات، العديد من المستشفيات في حضرموت وعدن والساحل الغربي بمعدات "ثلاجات" تعمل بالطاقة الشمسية في ظل صعوبة تأمين الطاقة الكهربائية، مما ساهم في توفير لقاحات التطعيم ضد الأوبئة والأمراض السارية وإنقاذ حياة عشرات ألاف الأطفال والنساء.



وقدمت الثلاجات الشمسية المتطورة حلا عمليا لمعضلة المحافظة على الأدوية والأمصال اللازمة لحملات التلقيح في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العديد من المناطق اليمنية

وساعدت الثلاجات الشمسية في امتداد حملات التلقيح ووصولها لأوسع نطاق جغرافي ضمن المناطق المحررة خاصة المناطق الجبلية الوعرة.



وشكل ضعف شبكة الكهرباء التي تعرضت إلى أعمال تخريب ونهب من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية إضافة إلى انتشار العديد من الأوبئة في مناطق جغرافية ذات طبيعة وعرة تحديا حقيقيا أمام إيصال تلك المساعدات.



خ.س



بنا 1234 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/01/04 - 59 : 03 PM