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رئيسة وزراء بنغلاديش تبحث مع رئيس الأركان الكويتي التعاون المشترك
2018/01/04 - 30 : 03 PM
دكا في 4 يناير /بنا/ بحثت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد اليوم مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر التعاون المشترك بين البلدين.
ونقلا عن وكالة الانباء الكويتية فقد جرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية لرئيس الاركان لبنغلاديش التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقد هنأت رئيسة وزراء بنغلاديش رئيس الأركان والوفد المرافق على سلامتهم بعد تعرض المروحية التي كانت تقلهم أمس لحادث أثناء عملية الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة (سيليت).

خ.س

بنا 1127 جمت 04/01/2018


عدد القراءات : 83         اخر تحديث : 2018/01/04 - 30 : 03 PM
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