وصول طلائع الجيش اليمني الى جبل فراص بصعدة صعدة في 4 يناير /بنا/ أكد قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، وصول طلائع من الجيش الوطني اليمني إلى جبل فراص المطل على مديرية كتاف إحدى مديريات محافظة صعدة.



وقال حنتف إن قوات الجيش الوطني في طريقها إلى دخول محافظة صعده بعد أن وصلت طلائعها في ميمنة الجبهة الى جبل فراص المطل على مديرية كتاف.



وأشار في تصريح بثه موقع "26سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى تقدم آخر للجيش في قلب الجبهة بعد وصوله إلى تخوم مديرية برط العنان في حين نجح في الميسرة من تأمين 45 كلم في الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة في الجوف والبقع بصعده.



وأكد قائد اللواء أن المعركة مستمرة والميليشيا الحوثية تنحسر نحو عمق تواجدها وتتقهقر، مشيرا إلى نجاح الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف بنسبة مائة في المائة.







خ.س



بنا 0755 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/04 - 16 : 12 PM