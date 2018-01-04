اصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات جنوبي بيت لحم بيت لحم في 04 يناير/ بنا / أصيب اليوم الخميس عشرة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال ترافقها وحدات مستعربة اقتحمت المخيم فجرا، اندلع على اثره مواجهات، ما أدى إلى إصابة شبان بالرصاص.

وأكدت وزارة الصحة، أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، منها إصابتان خطيرتان، إحداها في الظهر، واستقرت قرب العمود الفقري، والأخرى في الفخد، أحدثت له قطع في الشرايين، ونزيف حاد دخل لغرفة العمليات، و 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.







و.ش



بنا 0700 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/01/04 - 14 : 10 AM