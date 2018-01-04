مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ومحافظ شبوة يتفقدان المناطق المحررة في شبوة شبوة في 4 يناير /بنا/ تفقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ شبوة اللواء الركن علي راشد الحارثي ،عددا من المناطق والقرى المحررة بمديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.



ونقلا عن وكالة الانباء اليمنية فقد اطلع المقدشي والحارثي على حجم الأضرار الكبيرة التي الحقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بالمنازل والممتلكات في المديريتين.

ونقل المقدشي تحيات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ، ونائبه الفريق علي محسن صالح، وقيادة التحالف العربي، بمناسبة تحرير مديريتي بيحان وعسيلان من المليشيا الانقلابية.



كما أوضح محافظ شبوة الجهود والإجراءات المتخذة لتطبيع الأوضاع في المديريتين والاحتياجات الملحة لاستعادة الأمن والاستقرار وتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.



خ.س



بنا 0627 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/01/04 - 49 : 09 AM